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В Великобритании женщине парализовало лицо от укуса клеща

В Великобритании укус клеща вызвал у женщины паралич лицевого нерва.

Кліщ

В Великобритании женщина два года не могла говорить из-за укуса клеща, который вызвал паралич лицевого нерва, сообщает The Independent.

Через несколько дней после укуса клеща в июне 2015 года лицо Рейчел Фоулкс-Дэвис начало сползать вниз и она перестала чувствовать губу.

Врачи диагностировали у женщины паралич Белла и прописали курс таблеток, который не помог ей. Кроме того, Рейчел потеряла возможность разговаривать, а к концу года она не могла моргать.

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Через какое-то время женщина прошла дорогостоящее обследование, которое определило, что она страдает болезнью Лайма. Это – переносимое клещами бактериальное заболевание, которое, при отсутствии лечения, может привести к инвалидности или смерти.

Однако врачи не согласились с таким диагнозом, поскольку болезнь не распространена на территории Уэльса, но все же дали рекомендации по лечению.

К слову, американские ученые пришли к выводу, что лишний вес маленького ребенка негативно влияет на его дальнейшее умственное развитие.

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