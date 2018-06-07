Прилетели с неба! Женщину залило нечистотами из самолета, пролетавшего мимо

Жительнице Канады в лицо с неба прилетели человеческие фекалии. Из-за нечистот глаз женщины увеличился до размеров мяча для гольфа.

Жительница канадской провинции Британская Колумбия Сьюзан Аллан заявила, что ей в лицо с неба прилетели человеческие фекалии.

По словам женщины, нечистоты пролетели сквозь открытый люк на крыше машины, когда она сидела в ней с 21-летним сыном, сообщает The Canadian Press.

По словам женщины, инцидент произошел еще 9 мая. Они с сыном ждали зеленого сигнала на светофоре, когда на машину начали падать фекалии. Женщина с сыном подняли головы и увидели в небе только летящий самолет.

Сьюзан Аллан также предоставила справку от врача, в которой говорится, что у нее был коньюнктивит из-за попавших в глаза фекалий. По словам женщины, ее глаз увеличился до размеров мяча для гольфа.

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Аллан признается, что не хотела рассказывать публично о произошедшем, но решилась на это из-за бездействия местных властей. Она хотела, чтобы ее машину как минимум помыли, извинились и компенсировали лечение глаз.

В Транспортном агентстве Канады подтвердили факт расследования, но детали не сообщили.

Ранее в турецком аэропорту Даламан турист выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу и погиб.