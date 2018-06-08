Одиночество становится национальной болезнью: реальная девушка VS виртуальная подруга

Одиночество – главная проблема ХХІ века. Факты ICTV рассказывают, как его побороть.

Специалисты со всего мира назвали одиночество главной проблемой XXI века. По подсчетам социологов, через два года количество одиноких людей в мире достигнет 331 млн.

Наиболее одинокими странами ЕС стали Германия, Швеция, Дания и Норвегия.

Прогрессивные страны также подвергаются влиянию. Ученые Гарвардского университета вычислили, что дальше будет только хуже. Уже через 15 лет в США, по их расчетам, одиночками будут более 45% населения, а в Японии — 52%.

В нашей стране насчитывается 750 000 одиноких пожилых людей. Причины такой печальной статистики: трудовая миграция, соотношение между женщинами и мужчинами (на каждую 1000 женщин в Украине в среднем приходится 861 мужчина), развод (более 75% семейных пар разводятся в течение первых пяти лет).

Почему же люди выбирают одиночество?

Одиночество и причины его возникновения

Человек — существо социальное.

Одиночество вредит здоровью и влияет на продолжительность жизни не менее чем хронические заболевания, — британские врачи общей практики.

Одиночество — это эмоциональное состояние, которое является уникальным для каждого человека. Оно заставляет чувствовать себя пустым, одиноким и ненужным.

Исследователи доказали, что когда организму не хватает общения, все системы организма начинают выходить из строя: замедляется работа мозга, активно вырабатываются гормоны стресса, ухудшается работа иммунной системы, усиливается склонность к вредным привычкам и сокращается продолжительность жизни.

Основные причины возникновения и распространения этого явления выделяются следующие:

представители молодого поколения слишком заинтересованы в своей карьере, а не в том, чтобы иметь детей и друзей;

отсутствие навыков общения;

депрессия;

плохая самооценка;

разница поколений.

Последствия

Проблема одиночества способствовала возникновению такого явления как Kodokushi. В переводе с японского означает это означает одинокая смерть — феномен, когда человек умирает у себя дома, а его тело находят только через несколько месяцев.

По статистике, в Японии около 30 000 пожилых людей умирают одинокими.

Так однажды в префектуре Сайтама, полиция обнаружила сразу три тела, которые пролежали в доме несколько месяцев. О том, что вся семья умерла, стало известно лишь после того, как им отключили за неуплату газ и электричество.

Самоубийство — это агрессия, направленная на себя, одно из последствий одиночества.

Факторы, влияющие на явление суицида: финансовая нестабильность, ссоры в семье, межличностные отношения, проблемы социального характера.

По данным Всемирной организации здравоохранения был составлен рейтинг стран с самыми высокими показателями самоубийства (на 100 000 человек):

1. Шри-Ланка – 34.6%

2. Гайана – 30.6%

3. Монголия – 28.1%

4. Казахстан – 27.5%

5. Кот-д’Ивуар – 27.2%

14. Беларусь – 19.1%

15. Польша – 18.5%

17. Россия – 17.9%

21. Украина – 16.6%

Пообщайся со мной

С каждым годом технический прогресс все больше и больше набирает скорость. Игры и роботы теперь становятся одними из ведущих инструментов в борьбе с одиночеством. Все больше людей заменяет реальных друзей на виртуальных.

Но пока человек понимает, что это лишь замещение проблемы одиночества, а не ее решение, мы можем быть спокойны. Но это пока.

Одним из путей замещения проблемы одиночества является виртуальная игра LOVELY×CATION, разработанная японской студией Hibiki Works. Это новый тренд, который быстро набирает популярность. Игра полностью заменяет реальные отношения.

Происходит это следующим путем: вы, приобретя программу, устанавливаете ее на свой гаджет. Вначале выбираете девушку, которая вам больше всего приглянулась. Указываете отношения, которые вы хотите (простые или сложные). Со своей виртуальной подружкой можно ссориться, общаться, ходить на свидания — все, что вы делаете в реальной жизни. Также ей нужно делать подарки. В игре есть товары, которые вы можете дополнительно приобрести.

Если вы хотите выйти на новый уровень отношений, то можете сделать любимой предложение и сыграть реальную свадьбу.

Основатели утверждают, что они создали игру, которая поможет молодым мужчинам обрести уверенность в себе.

Один из пользователей программы поделился, почему он предпочитает виртуальные отношения:

Я для нее (виртуальной девушки, – ред.) остаюсь всегда единственным. Сколько бы мужчин не находилось бы возле нее, она меня не бросит. Она не предаст, не откажет в общении.

Азуми Хикари – голографическая жена будущего, созданная японцем Минори Такечи.

Она всегда рядом, всегда готова поддержать своего мужа и выслушать. Азуми может разбудить его утром, и с улыбкой встретить с работы.

Изобретатель считает, что Хикари способна определенным образом решить проблему с одиночеством в Японии.

В Корее представили робота Fribo, который будет напоминать владельцу о необходимости пообщаться с кем-нибудь. Он работает только тогда, когда друзья устанавливают его друг у друга дома и создают группу. С помощью Fribo друзья могут обмениваться сообщениями.

Внешне он напоминает кота из мультфильмов Хаяо Миядзаки.

5 шагов в борьбе с одиночеством

1. Поймите разницу между двумя видами одиночества.

Проанализируйте, что вы чувствуете, когда находитесь одни. Вы можете легко наслаждаться своей независимостью или наоборот не желаете проводить ни минуты самостоятельно.

2. Закройте страницы Instagram или Facebook.

Вместо того, чтобы изучать страницы других людей, встретьтесь с друзьями, которых вы знаете в реальной жизни.

3. Помогайте другим. Это позволит вам почувствовать, что вы нужны, вас ждут.

4. Посетите музыкальные фестивали.

Белые ночи: 15-16 июня

Вас ждут выступления более 100 артистов разных музыкальных направлений на пяти сценах, а также креативные селфи-зоны, арт-инсталляции, яркая светомузыка и атмосфера лучших европейских тусовок.

Leopolis Alfa Jazz Fest: 27 июня-1 июля

В этом году во Львов на фестиваль приедут обладатель Грэмми Маркус Миллер, шведский музыкант и композитор Ларс Даниельсон, британский вокалист и композитор Джейми Каллум.

Рок-Булава: 29 июня-1 июля

Вам следует хорошо подготовиться, взяв палатку и спальник, ведь фестиваль будет проходить у реки в течение 3 дней и 3 ночей. Объявлены участники: Green Grey, Дай дарога! (Беларусь), KARNA, Morphine Suffering, SPACE OF VARIATIONS, ТТ’34 (Беларусь), PROJECT XY (Швеция), TETRYS – AGHIAZMA и еще более 70 групп.

5. Знакомьтесь на улице.

Знайте, вы ничего от этого не теряете, но сколько можете получить – новые знакомства, ощущения, опыт.

Людмила Огерчук

Фото: daily, twitter, interestinengineering, bloomberg, kudika, worldatlas,

theverge, zabaka