Как определить дату родов без УЗИ: новый метод

Ученые нашли дешевый и достоверный метод определения даты рождения ребенка, точность которого сопоставима с УЗИ.

Для этого они провели два эксперимента, пишет Naked Science.

Исследователи продемонстрировали фрагменты РНК матери, по которым можно определить примерную дату рождения.

В первом исследовании приняла участие 31 беременная женщина. При этом образцы крови 21 из них послужили основой для выделенной закономерности. Они разработали статистическую модель, в которую включили девять транскриптов РНК из иммунной системы матери, печени плода и плаценты. На основе этой модели они оценили период родов оставшихся 10 матерей. Точность прогноза с разбросом в две недели составила 45%. В аналогичной ситуации точность УЗИ равна 48%.

Второй эксперимент был посвящен преждевременным родам. Для этого ученые выделили семь фрагментов материнской РНК, которые говорят о ранней рождаемости. Эти данные позволили предсказать преждевременные роды у шести из восьми женщин (точность 75%).

Рибонуклеиновая кислота (РНК) – это одна из трех основных макромолекул (две другие – ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и выражении генов.