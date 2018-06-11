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Не могла ходить и говорить – девочку парализовало после укуса клеща

В штате Миссисипи (США) 5-летнюю девочку укусил клещ, после чего ее парализовало.

В штате Миссисипи (США) 5-летняя девочка потеряла возможность говорить и ходить после того, как клещ укусил ее в голову, сообщает ABC News.

Вечером с ребенком все было в порядке, но уже утром ситуация сильно изменилась.

– Она проснулась, чтобы собираться в детский сад, и только ее ноги коснулись пола, она упала. Потом я подошла, чтобы сделать ей прическу и заметила, что она еле разговаривает, и когда я ее расчесывала увидела клеща, – рассказала мама девочки.

После врачебного осмотра стало ясно, что паралич наступил из-за токсина, который клещ впустил в тело ребенка.

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Через 12 часов действие токсина прошло и девочка вернулась в нормальное состояние.

К слову, в Великобритании укус клеща вызвал у женщины паралич лицевого нерва.

Фото: Jessica Griffin

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