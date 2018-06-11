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Ученые назвали опасность сна при свете

Сон при дневном свете имеет негативное влияние на метаболическую функцию.

Ученые из Медицинской школы Фейнберг пришли к выводу, что сон при дневном свете негативно влияет на метаболическую функцию организма, сообщает AASM.

Исследователи установили, что людям с лишним весом нельзя спать при включенном свете.

– Наши исследования показывают, что сон при свете оказывает сильное влияние на показатели резистентности к инсулину, – рассказал доктор Айви Чунг Мейсон.

Сон при включенном свете может уменьшить способность клеток реагировать на действие инсулина и предшествовать развитию диабета второго типа и ожирения.

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К слову, японские ученые пришли к выводу, что слишком короткий и слишком долгий сон повышает риск развития деменции.

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