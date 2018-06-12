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Неожиданная причина раннего старения

Роды в очень юном возрасте повышают риск раннего старения у женщин.

Такие результаты исследования представили на Всемирном конгрессе в Ванкувере ученые из Гавайского университета, пишет Medikforum.

Они утверждают, что женщины, родившие до 20 лет, подвергаются риску ранней менопаузы на 43% чаще.

Более того, они выяснили, что такие женщины чаще других проходят через гинекологическую процедуру по удалению матки.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 1 тыс. женщин из разных стран мира. Оказалось, что у жительниц бедных государств менопауза наступает в 45 лет, что почти на 10 лет раньше, чем у женщин из более благополучных стран.

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К слову, международная группа генетиков выяснила, что больше всего влияет на продолжительность жизни.

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