“Умные” вирусы заменят антибиотики – ученые

Ученые видят преимущество вирусов в борьбе с инфекциями в том, что они не имеют побочных эффектов.

Ученые считают, что вирусы могут стать отличной альтернативой антибиотикам и идеальным способом для борьбы с инфекциями.

Об этом пишет Popular Mechanics.

Вирусы, которые атакуют только бактерии, называются бактериофагами, и они становятся идеальными кандидатами для борьбы с бактериальными болезнями.

Группа исследователей провела клинические испытания, чтобы определить, насколько эффективны бактериофаги в борьбе с болезнями, и не будут ли они давать каких либо побочных эффектов на пациентов.

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Как оказалось, бактериофаги не только прекрасно справляются с бактериями, но еще и не дают побочных эффектов, присущих антибиотикам: не ослабляют иммунную систему и не влияют на желудочно-кишечную систему. Это происходит потому, что бактериофаги атакуют специфический тип бактерий, в отличие от антибиотиков, которые наносят удар по всем бактериям сразу.

Напомним, в Японии нашли бактерии, которые способны быстро поглощать пластик.