Летом особо актуальным аксессуаром становятся солнцезащитные очки. Множество брендов предлагают свои модные новинки. Однако, как оказалось, не все они безопасны для нас.

Разобраться в том, как правильно подобрать очки, нам помог врач-офтальмолог Максим Шеховцов.

Sci-fi или как быстро постареть







В тренде, но безопасно: как выбрать солнцезащитные очки и не навредить зрению / 4 фотографии

– Поймите, что очки должны защищать не только глаза, но и нежную, уязвимую кожу вокруг глаз. Sci-fi слишком маленькие и будут пропускать ультрафиолет на веко, а это грозит преждевременным старением кожи, – отмечает Максим Шеховцов.

К слову, если совсем отказаться от очков, то вы будете постоянно жмуриться, а так быстро появятся “гусиные лапки” возле глаз. Однако, самое страшное, что излишки ультрафиолета способны вызывать катаракту (Помутнение хрусталика глаза. – Ред.), которая лечится исключительно оперативным вмешательством.

– Если раньше заболевание было характерно для людей старшого возраста, то сейчас достаточно часто начали обращаться за помощью молодые люди. Среди причин: полный отказ от очков, неправильно подобранные. А ведь человек в связи с работой может подолгу находиться на солнце, – рассказывает врач.

Sci-fi очки – имиджевые и не стоит их носить повсеместно, тем более долго под ярким солнцем. Они отлично подойдут для вечеринки, но не более.

Если же вам очень понравился этот тренд и отказаться от него просто невмоготу, то выберете более крупную форму.

Оправа должна быть не только красивой

К выбору оправы нужно подходить не менее тщательно. Первое, на что стоит обратить внимание, это материал. Особенно это касается аллергиков. Лучше всего остановиться на титановой оправе, а если пластик, то ацетат.

– Люди часто забывают, что важным аспектом является вес очков. У тех у кого чувствительная кожа нужно подбирать легкие оправы, а кому-то удобней с более массивной, – рассказывает Максим Шеховцов.

Совет

чтобы наверняка определиться, что вам лучше всего подходит, то в магазине обязательно походите от 2-5 мин. в очках. Так вы наверняка поймете, есть ли дискомфорт в их ношении.

– Также важна посадка очков на лице. Неправильная посадка может способствовать дискомфорту, вплоть до головных болей. Мастер должен подогнать очки под вас, – отмечает офтальмолог.



В тренде, но безопасно: как выбрать солнцезащитные очки и не навредить зрению / 2 фотографии

Цвет имеет значение

– Существует такое понятие, как цветонепереносимость. Это, когда вы не можете носить очки, какого то определенно цвета. У вас начинаю печь глаза, болеть голова и т.д. Однако опытный специалист, может подобрать вам необходимый оттенок, – рассказывает врач.

Цветовосприятие

это то, как вы видите цвета в очках.

Благодаря этому можно легко отличить качественные очки от некачественных.

Если вы одеваете очки синего цвета и все вокруг становится синим, то они некачественные.

В хороших очках цвета максимально приближенные к натуральным.





В тренде, но безопасно: как выбрать солнцезащитные очки и не навредить зрению / 3 фотографии

Особенно сложно с выбором солнцезащитных очков людям с проблемами со зрением. Для них отлично подойдут фотохромы или, как их называют в народе, хамелеоны. На улице они затемненные, а когда вы заходите в помещение, то становятся прозрачными.

– Плохо, что в Украине отсутствует культура ношения очков. Ведь мы пытаемся защититься от яркости и от ультрафиолета. Вот зимой, даже когда пасмурная погода. Зрачки становятся шире, а с неба ультрафиолет идет такой же, а еще блики от снега и мы получаем двойной удар ультрафиолета. Поэтому я настоятельно рекомендую, особенно людям старше 40, что солнцезащитные очки нужны не только летом, но и зимой, – отмечает Максим Шеховцов.

Читайте: Жара в Украине: как спастись от теплового удара (ИНФОГРАФИКА)

К слову, также Факты ICTV собрали топ-10 вещей, которые не стоит одевать в офис летом.

Фото: Differed, Cosmo, Pinterest, Glamadvice.