Как депрессия влияет на память человека

Ученые выяснили, что во время депрессии человеку труднее вспоминать и систематизировать события.

Ученые из Рурского университета пришли к выводу, что во время депрессии людям труднее вспоминать и систематизировать события из-за того, что мозг формирует меньше новых нейронов, сообщает Rub.

Для этого исследователи использовали искусственный интеллект.

По словам ученых, при депрессивных расстройствах пациенты могут страдать серьезными когнитивными нарушениями, которые иногда называют псевдодеменцией.

При псевдодеменции память восстанавливается, когда заканчивается депрессивный эпизод. Для того, чтобы понять этот процесс, исследователи разработали вычислительную модель, которая отражает особенности мозга пациента с депрессиями.

– До сих пор предполагалось, что дефицит памяти возникает только во время депрессивного эпизода. Если наша модель верна, серьезные депрессивные расстройства могут иметь значительные последствия. После того, как воспоминания были повреждены, они не восстанавливаются, даже после того, как депрессия прекратилась, – рассказали ученые.

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К слову, опыты на грызунах показали, что повышенный уровень гормона стресса у одной особи неизбежно вызывает изменение активности мозга у других.