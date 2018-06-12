Смещение дисков и позвонков: Супрун развенчала мифы

Межпозвонковые диски у человека очень прочно связаны с позвоночником, поэтому не могут вылететь или сместиться.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

– Поэтому если вам предлагали или предлагают поставить диск на место, будьте осмотрительными. Ведь диагноза “вылетающий диск” не существует, – заявила и.о. главы Минздрава. Супрун объяснила, что звук, будто что-то щелкнуло в спине, когда мануальный терапевт вроде вправляет диск, производят межпозвонковые суставы (а в грудном отделе еще и реберно-позвоночные суставы).

– В жидкости, которая находится в суставах, содержится растворенный азот. При резком нажатии на позвонки в суставах может произойти быстрое снижение давления, растворенный азот переходит в газообразное состояние, и сопровождается характерным звуком. При этом ничего не “возвращается на место”, поскольку все сначала было на месте, – подчеркнула исполняющий обязанности министра здравоохранения.

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– Поэтому практикам “упражнения дисков, которые вылетели”, доверять не стоит, – подытожила Супрун.

К слову, ранее Супрун развенчала 7 опасных мифов об инсульте.