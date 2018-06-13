Деградируем: ученые зафиксировали падение среднего уровня IQ

За последние десятилетия показатели коэффициента IQ начали постепенно снижаться.

Это может быть связано с совершенно разными внешними факторами, например с изменениями в системе образования или влиянием СМИ, сообщают исследователи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С 1932 по 1978 показатель коэффициента IQ постепенно повышался, но в последние годы ученые регистрируют обратный тренд.

Авторы новой работы, Бернт Братсберга и Оле Роджеберг из Центра экономических исследований Рагнара Фриша, проанализировали данные 730 тыс. норвежских призывников, собранные с 1970 по 2009 год. Исследование охватывает мужчин, рожденных в 1962–1991 году. Возраст участников составлял 18-19 лет.

Средний показатель коэффициента IQ для рожденных в 1962 году составил 99,5 пунктов, а для рожденных на 7 лет позже уже 102,3 что согласуется с эффектом Флинна. Однако затем показатель снизился до 99,4 пунктов для мужчин 1989 года рождения. В последующие три года уровень IQ остался примерно таким же, ученые заметили лишь слабый рост для тех, кто родился в 1991 году — на 0,3 пункта. В течение периода исследования формат теста и способ подсчета результатов почти не менялся.

В число возможных факторов, влияющих на снижение показателей коэффициента IQ, вошла миграция, ухудшение качества образования как в школах, так и внутри семей, ухудшение качества питания и здоровья, а также воздействие СМИ.

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