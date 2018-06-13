Под Киевом школьника госпитализировали во время ВНО

В Белой Церкви одного из школьников госпитализировали с подозрением на корь во время проведения ВНО по географии.

В одной из школ Белой Церкви (Киевская область) 8 июня во время проведения ВНО был госпитализирован к городскую больницу ученик 11 класса, житель Фастовского района, с подозрением на корь.

По данным департамента здравоохранения Киевской ОГА, вместе с больным в классе находилось еще 15 детей.

В целом в школе проходили ВНО 293 ученика из Белой Церкви и Белоцерковского, Ракитнянского, Таращанского, Ставищенского, Фастовского и Сквирского районов Киевской области.

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– Департамент здравоохранения Киевской обладминистрации срочно созвал оперативный штаб и предпринял ряд противоэпидемических мер ради локализации и предупреждения заболеваемости корью среди контактных лиц, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.