Супрун развенчала три самых опасных мифа о здоровом питании

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о советах, которых нужно избегать.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, вместе с врачом гастроэнтерологом-диетологом Наталией Динник, опубликовала в Facebook распространенные мифы о здоровом питании.

Лечение содой

Лучше не использовать соду с водой и натощак для того, чтобы улучшить обмен веществ или кислотно-щелочной баланс.

– Длительное потребление соды нередко вызывает электролитные нарушения, повышается уровень натрия в противовес снижение уровня калия, кальция и магния, что может приводить к нарушению в сердечно-сосудистой регуляции, повышению артериального давления, нарушению минерализации костей, образованию камней в почках, нередко даже до таких осложнений, как отек мозга, – пишет Супрун.

Также сода повышает кислотность желудка и может привести к язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Они, в свою очередь, могут вызвать перфорацию и желудочно-кишечное кровотечение. Помочь в таком случае можно будет только хирургически и в условиях реанимации.



Перекись водорода против микробов

О применении чудо-таблетки в виде перекиси водорода часто можно услышать в интернете. Однако она не имеет доказательной базы, кроме мысли одного автора-профессора.

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– Довольно часто пациенты верят в чудо-таблетку и попадают в больницу с воспалением не только желудка, но и кишечника, поджелудочной железы, перитонитом, – написала исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Назначение желчегонных средств

Часто люди делают ошибку, когда назначают себе желчегонные средства, особенно пациенты, у которых уже установлена желчно-каменная болезнь.

– Им вообще противопоказано употреблять любые средства, содержащие травы с желчегонными свойствами, например, расторопшу. Такое “лечение” может привести к обострению холецистита, выхода камня из желчного пузыря в холедох и спровоцировать ургентное состояние с острой желчной коликой, механической желтухой и развитием панкреатита, когда только своевременная хирургическая помощь может помочь, – предупреждает Супрун.

По ее словам, лучшими средствами для предотвращения желчнокаменной болезни являются:

регулярные полноценные завтраки с употреблением полезных жиров;

небольшие перерывы между приемами пищи;

отказ от кофе натощак.

Супрун добавила, что для того, чтобы быть более здоровыми, нужно есть много овощей и фруктов, пить достаточно воды и ограничивать продукты, содержащие сахар, соль и белую муку.

Также не нужно забывать, что лучшим советчиком по вопросам здоровья является семейный врач.

К слову, Ульяна Супрун и врач-невролог Юрий Фломин развенчали 7 популярных мифов об инсульте.