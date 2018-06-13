Украина отменила запрет на вакцину БЦЖ

Временный запрет на вакцину БЦЖ в Украине отменили.

Государственная служба лекарственных средств и контроля за наркотиками приняла решение отменить временный запрет на вакцину БЦЖ, сообщается на сайте ведомства.

– Распоряжение Государственной службы лекарственных средств и контроля над наркотиками… о временном запрете реализации и применении медицинского иммунобиологического препарата вакцина БЦЖ лиофилизированная… серии 297 производства ВВ-NCIPD Ltd, Болгария, отзывается, – говорится в сообщении.

Разрешение применения вакцины приняли на основании протокола расследования и установления причинно-следственной связи между инцидентами и использованием вакцины.

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К слову, Министерство здравоохранения может внести изменения в календарь прививок, чтобы повысить уровень вакцинации.