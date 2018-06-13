Как уличная еда может разрушить наше здоровье – эксперты

Почему уличная еда может быть опасной для нашего здоровья и как уберечь себя.

Некачественный фаст-фуд – настоящий яд, особенно при высоких температурах на улице. Ведь там бушуют миллиарды различных микроорганизмов, в частности – сальмонеллез, стафилококки и даже палочка Коха, – предупреждает пищевой технолог Елена Сидоренко.

Если вы все же отравились, напишите жалобу в Госпродспотребслужбу, и инспектор должен уехать, взять отбор проб.

Если обнаружены опасные элементы пищи, ненадлежащее санитарное состояние, то предприятие штрафуется или закрывается с предупреждением в неделю, учитывая, насколько серьезное нарушение.

– Попробовать пойти на компромисс с владельцами киоска и получить от них деньги за лечение или моральный ущерб – можно, но вряд ли они на него пойдут. Поэтому – смело пишите на них заявление в полицию. Когда понимаете, что доказательный процесс против вас – подключайте социальные сети, – советует адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

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Старое испорченное мясо, замаскированное в лаваше под кучей соусов, горячий хот-дог с просроченной сосиской, тухлая курица гриль. Как нас убивают уличной едой смотрите в сюжете Утра в большом городе.