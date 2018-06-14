Верующие vs атеисты. Ученые узнали, кто живет дольше

Американские ученые пришли к выводу, что религиозные люди живут в среднем на 5,64 года дольше, чем атеисты.

Группа ученых из Университета штата Огайо провела новое исследование и доказала, что религия влияет на продолжительность жизни, пишет The Independent.

Согласно полученным результатам, религиозные люди живут в среднем на 5,64 года дольше, чем атеисты.

На продолжительность жизни религиозных людей влияет более активная социальная жизнь и волонтерство.

Это помогает решить проблемы малоподвижного образа жизни и одиночества, от которых многие страдают в старости.

Кроме того, верующие люди менее склонны к вредным привычкам и стрессу.

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Для исследования ученые использовали данные из тысячи некрологов 42 штатов. В документах исследовались религиозная принадлежность, а также образ жизни умерших.

При этом более глубокое изучение информации показало еще более значительное различие – 6,48 года.

Ранее ученые выяснили, что быстрая ходьба способна продлить жизнь. Исследования доказали, что этот способ гораздо эффективнее медленных прогулок.