Верующие vs атеисты. Ученые узнали, кто живет дольше

Американские ученые пришли к выводу, что религиозные люди живут в среднем на 5,64 года дольше, чем атеисты.
Группа ученых из Университета штата Огайо провела новое исследование и доказала, что религия влияет на продолжительность жизни, пишет The Independent.
Согласно полученным результатам, религиозные люди живут в среднем на 5,64 года дольше, чем атеисты.
На продолжительность жизни религиозных людей влияет более активная социальная жизнь и волонтерство.
Это помогает решить проблемы малоподвижного образа жизни и одиночества, от которых многие страдают в старости.
Кроме того, верующие люди менее склонны к вредным привычкам и стрессу.
Читайте: Деградируем: ученые зафиксировали падение среднего уровня IQ
Для исследования ученые использовали данные из тысячи некрологов 42 штатов. В документах исследовались религиозная принадлежность, а также образ жизни умерших.
При этом более глубокое изучение информации показало еще более значительное различие – 6,48 года.
Ранее ученые выяснили, что быстрая ходьба способна продлить жизнь. Исследования доказали, что этот способ гораздо эффективнее медленных прогулок.