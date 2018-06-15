Рак помогут вылечить обычные лекарства – ученые

Препараты, которые понижают уровень липопротеинов в крови, могут помочь в борьбе с раком.

Группа американских ученых пришла к выводу, что препараты, которые используют для понижения уровня липопротеинов в крови, могут повысить эффективность химиотерапии для борьбы с раком крови, сообщает MedicalXpress.

Чаще всего указанную группу препаратов используют для снижения содержания в крови жиров, увеличивающих риск развития атеросклероза.

По словам ученых, препарат симвастатин повышает эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса в мышиной модели хронического лимфолейкоза.

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К слову, ученые, с помощью экспериментальной процедуры, смогли спасти женщину от рака груди в терминальной стадии.