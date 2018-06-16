Болезни будущего. Какие эпидемии накроют планету уже в 2045 году

Ученые и врачи то и дело пугают человечество, прогнозируя различные эпидемии. Факты ICTV выдели самые страшные из них.

Болезни будущего, кроме очевидных виртуальной зависимости и роботофобии, существует опасность и других не менее опасных эпидемий. Уже через несколько десяток лет они могут унести миллионы жизней. А пока большинство людей не воспринимают тенденцию всерьез, а зря. Ведь именно деятельность человека и провоцирует глобальные проблемы и приводит к неожиданным последствиям, таким как эпидемии.

Болезнь Икс

Всемирная организация здравоохранения предупредила о высокой вероятности новой глобальной эпидемии, причиной которой станет неизвестная пока инфекция – так называемая болезнь Икс.

Эту инфекцию эксперты ВОЗ включили в список заболеваний, которые могут охватить все человечество. В него также вошли вирусные геморрагические лихорадки Ласса и Эбола, а также такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.

Болезнь Икс, по их мнению, может оказаться такой же смертоносной, как испанка.

Как известно, от испанки в 1918-1919 годах погибли 50-100 млн человек.

Ожирение

Ученые предупредили, что к 2045 году от ожирения будет страдать 22% населения планеты, а каждый 8 человек будет болен сахарным диабетом второго типа.

Неправильное питание и пониженная активность – вот главные причины ожирения, которые ежегодно распространяются на все большее количество людей.

Ведь вредная пища с большим количеством жиров и сахара – легкодоступная, быстрая и дешевая, в отличие от здоровой пищи. А распространенность интернета и отсутствие необходимости работать физически или постоянно находиться в движении, приводит к прогрессированию этой болезни.

Эпидемия рака

Человек своей деятельностью способствует распространению рака среди населения планеты и диких животных. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Аризона, результаты исследования которых опубликовано в Nature Ecology & Evolution.

Курение, диеты, загрязнение воздуха, химические вещества, используемые в продуктах питания и средствах личной гигиены, и даже слишком много солнца – это некоторые из факторов, которые способствуют увеличению риска развития рака у человека.

При этом, по мнению ученых, люди меняют окружающую среду таким образом, что это вызывает рак также в популяциях диких животных.

Это происходит из-за химического загрязнения атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика, а также использование пестицидов на сельскохозяйственных угодьях, искусственное световое загрязнение.

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Антибиотики не помогут!

Вскоре в мире может развиться неизлечимая эпидемия, которая будет уничтожать растения, животных и людей. И от нее не будет лекарств.

Как свидетельствует совместное исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, ее вызовет, скорее всего, невосприимчивый к лечению грибок. Такие выводы были опубликованы в научном журнале Science.

Этот грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам супербактерий и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам. В частности, этому способствует регулярное использование препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза.

По словам ученых, уже сейчас грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия.

Депресия

ВОЗ назвал депрессию – болезнью, которой к 2030 году будут болеть больше всего. И если еще сто лет назад от депрессии страдал лишь один процент человечества, то сейчас – более двадцати, и эта цифра растет. Женщины более склонны к депрессии, чем мужчины. В худшем случае, депрессия приводит к самоубийствам.

У людей, переживших какие-либо неблагоприятные события (потерю работы, потерю близких людей, психологическую травму), с большей вероятностью развивается депрессия. Депрессия, в свою очередь, может усиливать стресс, нарушать нормальную жизнедеятельность.

Специалисты ВОЗ утверждают, что существует взаимосвязь между депрессией и физическим здоровьем. Например, сердечно-сосудистые болезни могут приводить к развитию депрессии и наоборот.

Есть также и действенное лечение депрессии, но его, к сожалению, получает только половина больных (это в развитых странах), а в большинстве случаев – лишь 10% от тех, кто страдает этим недугом. Но не волнуйтесь, есть методы, которые не только позволяют распознать депрессию, но и избавиться от нее.

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К слову, ранее мы писали, что дневной сон сигнализирует об опасной болезни.