ВОЗ признала зависимость от видеоигр болезнью

Расстройство могут диагностировать, если у человека из-за видеоигр более года наблюдаются нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях.

Более 55 тысяч болезней, травм и расстройств, включая игровую зависимость, включены в опубликованное в понедельник Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Этот документ впервые полностью представлен в электронном виде.

Согласно квалификации, геймера могут признать больным, если видеоигры стали его приоритетом, занимают все больше времени и мешают личной, социальной, семейной и профессиональной жизни.

При этом эти симптомы должны наблюдаться не менее года.

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– Видеоигровой зависимость или зависимость от видеоигр – форма психологической зависимости, проявляющаяся в навязчивом увлечении видеоиграми. Основными проявлениями этой зависимости является желание все больше времени проводить за видеоиграми и раздражительность, когда такой возможности нет, – поясняется в документе.

Напомним, ВОЗ заявила, что от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, в мире умирает 7 миллионов человек.