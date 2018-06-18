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Есть в каждой аптеке: найден простой способ предотвращения рака

Витамин D способствует уменьшению риска развития рака груди.

Это показали результаты нового исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, передает Lenta.ru.

По словам исследователей, результаты работы дополняют эпидемиологические данные, согласно которым наблюдается связь между недостатком витамина D в организме и появления злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста.

Чтобы достигнуть требуемого уровня витамина в крови, необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тысячами международных единиц (МЕ) в день. Для витамина D одна международная единица равна 0,025 микрограмм вещества.

Это количество можно значительно увеличить при ежедневном нахождении на солнце в течение 10-15 минут.
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К слову, ранее эксперты рассказали, как уличная еда может разрушить наше здоровье.

ФОТО: Pixabay

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