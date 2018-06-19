Опасный возраст: когда люди начинают стремительно набирать вес

Женщины и мужчины уязвимы к быстрому набору веса не в одном возрасте. Так, для прекрасной половины – это 35-40 лет, для мужчин – 40-45 лет.

К такому выводу пришли британские диетологи, передает Healthystyle.info.

Они провели эксперименты, во время которых изучили образ жизни участников исследования: смена пищевых пристрастий, величина рабочей нагрузки и качество отношений с партнером.

Отмечается, что в эксперименте участвовали 1000 человек.

Для женщин опасный возраст для фигуры – 35-40 лет. Причина в том, что после рождения ребенка они стремительно набирают вес, а постоянное приготовление пищи и семейные застолья не дают возможности похудеть.

К слову, у мужчин проблема лишнего веса становится актуальной обычно в период 40 – 45 лет. Основная причина (у 36% представителей сильного пола) – стресс на работе. Специалисты считают, что стремление мужчин построить успешную карьеру ставит на задний план спорт, на который часто нельзя найти свободное время.

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К слову, ранее ученые нашли простой способ предотвращения рака.

ФОТО: Рixabay