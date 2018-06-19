Три причины вступить в брак

Британские ученые уверены, что брак может защищать от развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, а также преждевременной смерти.

Свои выводы ученые Килского университета сделали после 34-х исследований, проведенных с 1963-го по 2015-й год, пишет MedicalXpress.

Чтобы найти связь между семейным положением и здоровьем человека, они привлекли около 2 млн добровольцев в возрасте от 42 до 77 лет.

Выяснилось, что люди, которые никогда не состояли в браке, были разведены либо же овдовели, умирали чаще тех, которые находились в браке.

Более того, развод повышал вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 25% и инсульта – на 16%.

Неженатые люди также подвержены риску смерти от ишемической болезни сердца (42%).

Ученые объясняют такие результаты тем, что женатые люди раньше замечают проблемы со здоровьем, у них крепкие социальные связи и выше доходы.

Кстати, ученые назвали профессию, разрушающую брак.