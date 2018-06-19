Как оказать помощь при тепловом и солнечном ударе (ИНФОГРАФИКА)

Для того, чтобы избежать теплового и солнечного удара, нужно носить летом легкий головной убор светлого цвета, на пляже пользоваться зонтом, а также употреблять больше воды и продуктов, которые богаты углеводами и белками.

Тепловой удар получить можно очень легко, а вот последствия могут быть сложными, поэтому летом важно не допускать перегрева на солнце и потери воды организмом.

Факты ICTV подготовили несколько советов, как избежать теплового и солнечного удара и как оказать первую помощь, если это уже произошло.

Если Вы отдыхаете на море, избегайте длительного пребывания на пляже, первые три дня лучше вообще находиться в тени, особенно в самые жаркие часы дня (с 11.00 до 17.00).

Принимайте солнечные ванны сначала не более 15-20 минут, затем это время можно увеличить до двух часов с обязательными перерывами. Помните, что наиболее безопасно загорать в утренние и вечерние часы.

Что происходит при перегреве

Солнечный и тепловой удары имеют схожие проявления.

Главными симптомами являются головная боль, головокружение, сонливость, слабость, рвота, высокая температура до 40 градусов, могут быть мышечные спазмы и боль, расстройства зрения, кровотечение из носа, галлюцинации, потеря сознания.

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Как оказать помощь

Прежде всего, нужно перенести пострадавшего в прохладное затененное место и дать много воды.

Хорошо бы принять прохладный душ или ванну. Если же такой возможности нет, разденьте потерпевшего по пояс, оберните мокрой простыней или положите мокрые полотенца на голову, на участки паховых складок, там, где проходят крупные сосуды.

Чтобы происходило испарение влаги, создайте движение воздуха с помощью вентилятора или обмахивания потерпевшего чем-нибудь.

Кроме того, можно поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом.

Первая помощь при солнечном ударе такая же, как при тепловом.

Но при солнечном ударе, кроме перегрева, также могут быть ожоги кожи. Если кожа поражена сильно и на ней пузырьки, прикройте место ожога сухой стерильной повязкой и обратитесь к врачу. Помните, что солнечный и тепловой удар – это серьезное испытание для организма.

Если пострадавшему не становится лучше, он без сознания, у него нарушено дыхание или плохо прощупывается пульс, немедленно вызывайте неотложную медицинскую помощь.

После перенесенного теплового или солнечного удара постарайтесь не выходить на солнце хотя бы 2 дня.

Придерживайтесь постельного режима, употребляйте продукты, богатые клетчаткой и калием, водянистые фрукты и овощи: арбуз, апельсины, ананасы, огурцы.

В эти дни не употребляйте алкоголь, избегайте физических упражнений и курения, пока не вылечитесь полностью.

Напомним, Факты ICTV делали видео о том, что стоит, а что не стоит делать при тепловом ударе.