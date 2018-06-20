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Гомосексуальность не болезнь – Супрун развеяла миф о нетрадиционной ориентации

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что гомосексуальность нельзя вылечить.

Геї

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Facebook, что гомосексуальность – это не болезнь, которую можно вылечить.

– Сегодня мы разрушаем мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой. Например, что гомосексуальность — это болезнь. В первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, которое лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами. Излишне говорить, что это оказалось совершенно неэффективным, – написала Супрун.

Она добавила, что во второй половине прошлого века ученые пришли к выводу, что гомосексуальная ориентация формируется еще до рождения человека и не зависит от его окружения или образа жизни.

Также гомосексуальность вычеркнули из международной классификации болезней (МКБ-10) в 1992 году.

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К слову, 17 июня в Киеве прошел ежегодный Марш равенства КиевПрайд 2018 за права ЛГБТ-сообщества.

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