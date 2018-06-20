Искусственный интеллект научили диагностировать сердечный приступ

В Копенгагене (Дания) начали использовать программное обеспечение, которое помогает диспетчерам службы здравоохранения быстро диагностировать сердечный приступ по телефону, что спасает жизнь многим людям.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что компьютер будто подслушивает разговор оператора и человека, который звонит на горячую линию датской службы здравоохранения. Пока диспетчер задает ряд вопросов, искусственный интеллект определяет, остановилось ли сердце и подает соответствующий сигнал.

В компании Corti SA, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, говорят, что программа правильно определяет сердечный приступ в 93% случаев, люди – только на уровне 73%. Это подтвердили исследования датских ученых.

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Более того, искусственный интеллект ставит диагноз всего за 48 секунд – более чем на полминуты быстрее, чем люди.

Только ошибки живые диспетчеры и машина делают одинаково: в 2% случаев оба делали вывод, что у пациента сердечный приступ, хотя это было не так.

Искусственный интеллект Corti начнут испытывать еще в пяти странах ЕС.

К слову, искусственный интеллект через 10-15 лет будет способен заменить человека-оператора.