Как алкоголь влияет на развитие рака

Употребление разных доз алкоголя влияет на появление онкологии и продолжительность жизни.

К такому выводу пришли специалисты из Национального института изучения рака в Бетесде (США) совместно с коллегами из других вузов, пишет Российская газета.

В рамках мониторингового проекта PLCO ученые проанализировали данные 99 654 человек в возрасте от 55 до 74 лет. Из них 68,7% – женщины. Исследователи располагали подробной информацией о диете, образе жизни, вредных привычках, генетических особенностях добровольцев.

Эксперты определили, что вероятность преждевременной смерти возрастает при употреблении больше трех спиртных напитков в день, в то время как употребление алкоголя в небольших дозах (примерно три напитка в неделю) уменьшает эти шансы.

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Ученые также пришли к выводу, что алкоголь в любых пропорциях влияет на появление онкологии. Чем чаще человек употребляет спиртное, тем быстрее развиваются злокачественные опухоли. На развитие раковых образований могут влиять даже небольшие и редкие порции алкоголя.

К слову, другие ученые назвали алкоголь и табак самыми опасными субстанциями для здоровья человека.