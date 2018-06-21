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Дженнифер Энистон, Мадонна и Стинг: в чем секреты успеха йоги

Сегодня, 21 июня, отмечается Международный день йоги. Факты ICTV расскажут, как о пользе йоги, так и противопоказаниях.

Йога – это религиозно-философское учение Индии, означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик.

Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня, начиная с 2015 года. В 2014 году министр Индии Нарендра Моди обратился к ООН с предложением установить Международный день йоги. Дата выбрана не спроста, 21 июня – это день летнего солнцестояния (самый длинный день в году. – Ред.).

В 2016 году ЮНЕСКО включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Празднования Международного дня йоги проходят по всему миру. Чаще всего это тематические фестивали, мастер-классы или флешмобы, которые заключаются в массовых занятиях йогой.

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Дженнифер Энистон, Мадонна и Стинг: в чем секреты успеха йоги / 3 фотографии

Польза йоги

Занятия йогой могут положительно влиять на организм человека, только если правильно выполнять все указания под присмотром грамотного тренера.

Чем полезна йога для здоровья:

  • снижает стресс и расслабляет нервную систему;
  • улучшает подвижность суставов и гибкость позвоночника;
  • развитие силы и выносливости;
  • умение управлять дыханием и энергией;
  • умение справляться с эмоциями, негативом;
  • общее оздоровление организма: физического и духовного состояния.

Негативное влияние йоги

Исследователи из Саутгемптонского университета пришли к выводу, что йога делают людей более эгоистичными.

Ученые в течение 4 месяцев наблюдали за 93 людьми, практикующими йогу.

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Медитации и йога заставляют сосредотачиваться на себе и своих проблемах. Это способствует тому, что люди становятся более эгоистичными и даже самоуверенными.

Однако, ученые вовсе не отрицают того, что йога имеет положительное влияние на психику человека.

Постоянные противопоказания:

  • общая тяжесть состояния, когда никакие действия практически невозможны, поскольку ведут только к ухудшению;
  • психические расстройства;
  • органические поражения сердца;
  • заболевания крови;
  • инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата;
  • тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника с неудовлетворительной компенсацией;
  • нейроинфекции;
  • сильные нарушения схемы тела;
  • злокачественные новообразования;
  • камни в желчном пузыре.

Временные противопоказания:

  • систематический прием большого количества лекарственных препаратов;
  • обострение хронических заболеваний;
  • послеоперационный период;
  • сильная физическая усталость;
  • перегрев и переохлаждение;
  • температура тела выше 37 и ниже 36,2 градуса;
  • тяжелая физическая работа;
  • профессиональные или достаточно большие по объему занятия спортом;
  • полный желудок;

Звезды, которые занимаются йогой:

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Дженнифер Энистон, Мадонна и Стинг: в чем секреты успеха йоги / 7 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что йога помогает бросить курить.

Фото: jenniferanistononlinemadonnaorlandobloom, theofficialsting,  gwynethpaltrow, tarabarova, victoriabeckham, Dreamstime.

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