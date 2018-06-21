Дженнифер Энистон, Мадонна и Стинг: в чем секреты успеха йоги

Сегодня, 21 июня, отмечается Международный день йоги. Факты ICTV расскажут, как о пользе йоги, так и противопоказаниях.
Йога – это религиозно-философское учение Индии, означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик.
Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня, начиная с 2015 года. В 2014 году министр Индии Нарендра Моди обратился к ООН с предложением установить Международный день йоги. Дата выбрана не спроста, 21 июня – это день летнего солнцестояния (самый длинный день в году. – Ред.).
В 2016 году ЮНЕСКО включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
Празднования Международного дня йоги проходят по всему миру. Чаще всего это тематические фестивали, мастер-классы или флешмобы, которые заключаются в массовых занятиях йогой.
Польза йоги
Занятия йогой могут положительно влиять на организм человека, только если правильно выполнять все указания под присмотром грамотного тренера.
Чем полезна йога для здоровья:
- снижает стресс и расслабляет нервную систему;
- улучшает подвижность суставов и гибкость позвоночника;
- развитие силы и выносливости;
- умение управлять дыханием и энергией;
- умение справляться с эмоциями, негативом;
- общее оздоровление организма: физического и духовного состояния.
Негативное влияние йоги
Исследователи из Саутгемптонского университета пришли к выводу, что йога делают людей более эгоистичными.
Ученые в течение 4 месяцев наблюдали за 93 людьми, практикующими йогу.Читайте: Пивная йога покоряет мир
Медитации и йога заставляют сосредотачиваться на себе и своих проблемах. Это способствует тому, что люди становятся более эгоистичными и даже самоуверенными.
Однако, ученые вовсе не отрицают того, что йога имеет положительное влияние на психику человека.
Постоянные противопоказания:
- общая тяжесть состояния, когда никакие действия практически невозможны, поскольку ведут только к ухудшению;
- психические расстройства;
- органические поражения сердца;
- заболевания крови;
- инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата;
- тяжелые черепно-мозговые травмы, повреждения позвоночника с неудовлетворительной компенсацией;
- нейроинфекции;
- сильные нарушения схемы тела;
- злокачественные новообразования;
- камни в желчном пузыре.
Временные противопоказания:
- систематический прием большого количества лекарственных препаратов;
- обострение хронических заболеваний;
- послеоперационный период;
- сильная физическая усталость;
- перегрев и переохлаждение;
- температура тела выше 37 и ниже 36,2 градуса;
- тяжелая физическая работа;
- профессиональные или достаточно большие по объему занятия спортом;
- полный желудок;
Звезды, которые занимаются йогой:
Ранее Факты ICTV писали, что йога помогает бросить курить.
Фото: jenniferanistononline, madonna, orlandobloom, theofficialsting, gwynethpaltrow, tarabarova, victoriabeckham, Dreamstime.