Супрун: Отложение солей в позвоночнике – миф

Такого диагноза, как отложения солей в позвоночнике, не существует.

Об этом пишет в Facebook исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

– Еще один миф, связанный с болями в спине – это отложения солей в позвоночнике. И, соответственно, лечение боли в спине и шее путем их “вымывания”, “разбивания” или “растворения”. За “отложения солей” в позвоночнике принимают видимые на рентгене шиповидные и клювовидные выросты на позвонках, которые появляются у многих людей с возрастом, – объясняет она.

По ее словам, эти выросты появляются по мере износа межпозвонкового диска и уменьшения его высоты.

В результате, как отметила Супрун, увеличивается нагрузка на внешнее кольцо диска (фиброзное кольцо).

– Край тела позвонка, к которому прикрепляется внешнее кольцо диска, реагирует на это увеличение нагрузки образованием дополнительной костной ткани. Иными словами, в ответ на дегенеративные изменения дисков, позвонки отвечают краевыми костными разрастаниями, которые имеют компенсаторный характер. На рентгене такие разрастания проявляются в виде шиповидных выростов – остеофитов. Сам процесс их образования називаетсья спондилез. Такие же выросты могут образовываться и в межпозвонковых суставах, что называется спондилоатрозом или артрозом фасеточных суставов, – добавила она.

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Министр также утверждает, что сами остеофиты не вызывают боль в спине и шее, но очень редко – при выраженных разрастаниях, направленных в сторону позвоночного канала или межпозвонковых отверстий – могут влиять на нервные окончания и вызвать боль, потерю чувствительности, слабость и другие неврологические симптомы.

– Остеофиты являются костной тканью, которую нельзя растворить, разбить, размять или размассировать. Никакие капельницы, массажи, электрофорез, хондропротекторы, лекарственные препараты или специальные диеты не влияют на формирование и развитие остеофитов, – убеждает Супрун, добавив, что можно только замедлить этот процесс, если вести здоровый образ жизни.

При этом она дала несколько рекомендаций при боли в спине:

оставаться подвижными, насколько это возможно, и пытаться продолжать свою ежедневную деятельность;

обратиться к врачу;

выполнять простые упражнения для спины после консультации с врачом.

Перед этим Супрун развенчала миф о смещении дисков и позвонков – они очень прочно связаны с позвоночником, поэтому не могут вылететь или сместиться.

Фото: pixabay.com