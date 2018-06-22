PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Здоровье / Почему мужчины живут меньше женщин/

Почему мужчины живут меньше женщин

Шведские специалисты разгадали тайну различной продолжительности жизни представителей слабого и сильного пола.

Исследования показывают, что виной этому Y-хромосома, проблемы с которой существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний и других тяжелых патологий у мужчин по сравнению с женщинами, пишет Independent.

Генетическое исследование проводилось международной командой ученых. В поисках генетических отклонений учеными были проанализированы образцы крови более чем 1600 мужчин пожилого возраста.

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что на частую смену генетического характера влияет потеря большей части лейкоцитов Y-хромосомы.

Читайте: Как предупредить особо опасный рак

Специалисты считают, что мутации появляются при делении соматических клеток, которые постепенно накапливаются в человеческом организме.

Напомним, ученые назвали три причины, почему брак это полезно для здоровья.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

День батька в Україні
Что подарить отцу: 7 идей подарков
День блондинок: кто самая горячая блондинка 2018 (ГОЛОСОВАНИЕ)
Силиконовая грудь: как отличить, чем вредна и кто из звезд “сгрешил” (ТЕСТ)
Что вызывает мужское бесплодие – ответ ученых
Ему 51, а выглядит на 25! Мужчина удивил своей внешностью
Кожа стала зеленой! Некачественный крем для загара сделал из девушки Фиону из Шрека
Причины облысения у мужчин и как с этим бороться
Самая красивая женщина планеты по версии People
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка