Почему мужчины живут меньше женщин

Шведские специалисты разгадали тайну различной продолжительности жизни представителей слабого и сильного пола.

Исследования показывают, что виной этому Y-хромосома, проблемы с которой существенно увеличивают риск развития онкологических заболеваний и других тяжелых патологий у мужчин по сравнению с женщинами, пишет Independent.

Генетическое исследование проводилось международной командой ученых. В поисках генетических отклонений учеными были проанализированы образцы крови более чем 1600 мужчин пожилого возраста.

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что на частую смену генетического характера влияет потеря большей части лейкоцитов Y-хромосомы.

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Специалисты считают, что мутации появляются при делении соматических клеток, которые постепенно накапливаются в человеческом организме.

Напомним, ученые назвали три причины, почему брак это полезно для здоровья.