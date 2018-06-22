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Примет ли врач без декларации с 1 июля – ответ МОЗ

С 1 июля украинцы в дальнейшем будут получать медицинскую помощь в любом учреждении здравоохранения независимо от того подписали они декларацию с врачом или еще продолжают его искать.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

– От имени некоторых учреждений здравоохранения распространяют неправдивую информацию, что с 1 июля этого года люди, которые не подписали декларацию с терапевтом, педиатром или семейным врачом, будут получать только неотложную помощь.  Этот факт не соответствует действительности. Право на медицинское обслуживание гарантируется Конституцией и другими законами Украины, – говорится в сообщении.

Вероятной причиной таких сообщений является изменение системы финансирования для 149 медучреждений первички, которые уже заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Новая система финансирования означает, что до конца 2018 года медучреждения, заключившие соглашения с НСЗУ, будут получать средства за двумя механизмами.

За каждого пациента, который подписал декларацию с семейным врачом, государство выделит 370 грн с применением возрастных коэффициентов.

Дополнительно эти заведения будут получать по 240 грн за пациентов, проживающих на территории обслуживания учреждения, но еще не подписали декларацию о выборе врача.

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К слову, ранее мы писали, как найти семейного врача и чем он лучше терапевта.

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