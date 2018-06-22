Стоит ли переходить на вейпы? Супрун дала ответ

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что до сих пор нет убедительных свидетельств, что переходить на электронные сигареты, даже курильщикам со стажем, – это удачное решение.

Об этом она пишет в Facebook, приведя несколько примеров, все же указывающих на опасность вейпов.

По ее словам, во-первых, есть исследования, которые показывают, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, по сравнению с теми, кто эти устройства не использует.

Во-вторых, такой способ способствует возникновению нового, так называемого дуального (двойного) стиля курения, то есть потребление электронных и обычных сигарет одновременно.

Третья опасная тенденция – популярность курения электронных сигарет растет среди подростков. В частности, в Украине почти каждый 5-й подросток (13-15 лет) является потребителем электронных сигарет, согласно результатам Глобального опроса молодежи относительно употребления табака, проведенного в 2017 году.

И червертая – использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышению риска начать курить обычные сигареты. При этом опасно и пассивное курение е-сигарет, особенно для беременных женщин и детей.

– До сих пор продолжаются исследования о влиянии электронных сигарет на здоровье. И ни одно не дает однозначного ответа, включая международные организации. Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) указывает, что в целом электронные сигареты являются менее вредными чем табак. Хотя в составе жидкости большинства электронных изделий также содержат никотин, что вызывает зависимость, – пишет Супрун.

При этом министр рекомендует украинцам воздерживаться от курения вейпов, поскольку до сих пор нет исследований, какой эффект это будет иметь в долгосрочной перспективе.

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Кстати, ученые Лондонского университета королевы Марии пришли к выводу, что курение электронных сигарет значительно увеличивает риск воспаления легких.

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