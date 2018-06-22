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Дифтерия в Украине: зарегистрирован второй случай за год (ИНФОГРАФИКА)

В Рубежном Луганской области зарегистрирован второй случай дифтерии с начала 2018 года.

Дифтерія

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

– Минздрав рекомендует как можно скорее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым. Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно, как для детей, так и для взрослых. В то же время, уровень вакцинации против дифтерии остается низким – лишь половина украинских детей в возрасте 18 месяцев получили три дозы вакцины АКДС, и менее половины взрослых защищены от дифтерии вакциной АДС-М, – говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений – вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).

Напомним, во время последней эпидемии дифтерии в Украине, с 1991-го по 1998-й год, вызванной низким охватом детей вакцинацией и отсутствием ревакцинации взрослых, дифтерией заболели около 20 тыс. человек, 696 из них умерли.

Ранее врач-иммунолог Сергей Кравченко рассказал о симптомах и лечении дифтерии.

Фотоmoz.gov.ua

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