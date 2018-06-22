Корь в Украине: когда ждать новую вспышку

Корь в Украине не отступит до тех пор, пока не восстановится уровень коллективного иммунитета.
Новая волна заболеваний корью начнется осенью, заявил в комментарии Апострофу врач-инфекционист Андрей Осадчий.
– Прогнозируема растущая волна заболеваемости к сентябрю, когда дети вернутся в дошкольные и школьные учебные заведения. Ситуация с новыми вспышками будет продолжаться до тех пор, пока уровень коллективного иммунитета не достигнет 95%. Это может произойти в двух вариантах: в лучшем случае, граждане проявят необходимую сознательность и вакцинируются, в худшем – переболеют (но здесь будет много печальных последствий), – предупреждает он.
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В то же время, врач считает, что корь сейчас не самое страшное, чего можно ожидать, есть более опасные инфекции, имея ввиду дифтерию.
Напомним, в Украине проведут бесплатную вакцинацию против кори взрослых из группы риска.