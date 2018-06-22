Основная причина алкоголизма

Склонность к алкогольной зависимости связана с изменениями в мозге.

К такому выводу пришла международная группа ученых, которая провела исследование на крысах, обученных нажимать на рычаг для получения подслащенной воды или раствора спирта. Об этом сообщает MedicalXpress.

Результаты показали, что большинство животных предпочитало сахар. Однако, около 15% хотели алкоголь. При этом удары током крыс никак не останавливали. Отмечается, что доля грызунов, которые предпочли спиртной напиток, пропорциональна проценту людей с зависимостью.

Биологи измерили активность сотен генов в пяти областях мозга подопытных. Больше всего различий в экспрессии ДНК оказались в миндалевидном теле – отвечает за формирование эмоций.

Ген, который кодирует белок GAT-3, был наименее активным у крыс с алкоголизмом. Он поддерживает концентрацию гамма-аминомасляной кислоты на низком уровне, который отвечает за успокоение центральной нервной системы.

В свою очередь, при подавлении GAT-3 у крыс, которые хотели сахар, развивалась склонность к употреблению алкоголя. У людей, которые страдали от зависимости, уровни гена в области миндалины были ниже, чем у тех, кто находился в контрольной группе.

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К слову, ученые выяснили, как алкоголь влияет на развитие рака.

ФОТО: Рixabay