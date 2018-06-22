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Сколько чашек кофе в день полезны для сердца

Четыре чашки кофе в день могут принести пользу сердцу.

Кава

Ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне пришли к выводу, что 4 чашки кофе в день способствуют защите клеток сердечно-сосудистой системы от повреждений, передает Business Insider.

Исследователи считают, что в таком количестве чашек этого напитка содержится достаточное количество кофеина.

Также они установили, что кофеин улучшает состояние эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов. Ключевую роль в этом оказывает белок p27, который защищает клетки сердечных мышц от гибели.

Опыты ученые проводили на старых грызунах, которые страдают ожирением.

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К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун говорит, что до сих пор нет убедительных свидетельств, что переходить на электронные сигареты, даже курильщикам со стажем, – это удачное решение.

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