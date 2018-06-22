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Как предупредить особо опасный рак

Ученые нашли белок Munc13-4, который помогает раковым клеткам выделять экзосомы, стимулирующие рост злокачественных опухолей.

Ракові клітики

Результаты исследования ученых из университета Висконсина в Мэдисоне опубликованы в MedicalXpress.

Ученые обнаружили, что кальций, количество которого часто увеличивается в раковых клетках, стимулирует секрецию экзосом из клеток агрессивной формы рака молочной железы.

Однако можно сделать клетку неспособной связывать кальций, если уничтожить белок Munc13-4 или заменить его мутантной версии.

Этот метод поможет предотвратить развитие метастаз и создать новые методы лечения рака.

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Кстати, ранее ученые пришли к выводу, что Витамин D способствует уменьшению риска развития рака груди.

Фотоpixabay.com

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