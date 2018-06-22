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Как заснуть со смартфоном – ученые придумали способ

Ученые разработали метод, который позволяет сокращать зелено-голубое свечение экрана гаджетов, который не позволяет человеку заснуть.

Исследовательская группа из Манчестерского университета нашла метод, который позволяет сократить зелено-голубое свечение экрана гаджетов, которое негативно влияет на сон, сообщает BBC.

Правильно откорректировав гаджет, пользователи не увидят разницы в цветах, но будут быстрее засыпать. Также зелено-голубое свечение позволяет снизить так называемый ночной режим, однако разница в цветовой гамме будет заметнее.

Ученые считают, что цветовой диапазон между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров препятствует выработке мелатонина, который влияет на сонливость человека.

Исследование доказывает, что есть возможность сократить свечение незаметным для человека образом.

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К слову, сон при дневном свете имеет негативное влияние на метаболическую функцию.

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