All inclusive! Топ-5 советов, как не набрать вес на отдыхе

Диетолог рассказала, как не набрать лишние килограммы во время отпуска, когда нас окружает высококалорийная пища, сладости и алкоголь.

Как не поправиться на отдыхе рассказала диетолог Светлана Фус в Facebook.

Пейте воду

Во время летней жары наше тело требует больше воды, поэтому помните о том, что ее надо пить. Но не в виде сладких газированных напитков, соков в пакетах или холодного чая из бутылок, которые только увеличивают жажду и могут привести к обезвоживанию.

Всегда следует иметь с собой бутылку питьевой воды. Лучшим выбором будет среднеминерализованная вода, которая не только утолит вашу жажду, но и пополнит организм минералами, которые мы теряем в жару с потом.

Избегайте калорийных закусок

Часто на экскурсию или на пляж мы берем что-то перекусить. Худшее, что люди берут с собой – это сладости или чипсы, так называемые калорийные бомбы.

Такой перекус лучше сделать овощным. Например, различные овощи, нарезанные удобными кусочками, дают организму не только клетчатку, которая хорошо насыщает, но витамины и минералы, которые защитят нас от вредного воздействия солнечных лучей.

Быстрое питание

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Во время летнего отдыха у нас, как правило, нет желания готовить еду – хочется пойти куда-то, чтобы нас накормили. Часто это бывает быстрая еда из фаст-фудов. Но и там есть из чего выбрать более здоровые варианты. Роллы с овощами, в которые можно не добавлять майонез, сэндвичи с овощами и курицей или просто овощной салат с сыром и хлебом. Выбор всегда есть. Кроме того, можно зайти в магазин, все это купить отдельно и приготовить себе вкусную и полезную пищу.

Соблюдение режима питания

Это очень важно в отпуске. Ведь хаотичные перекусы не принесут пользы не только для фигуры, но и для здоровья. Важна умеренность в питании, ощущение сытости, а этого можно достичь только поддерживая режим питания.

Движение

Отдых – это возможность больше ходить пешком, больше двигаться. А значит и тратить больше энергии.

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