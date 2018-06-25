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Лечит 4 вида рака: создан уникальный препарат

Американские ученые изобрели препарат, который блокирует распространение четырех видов рака: молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких.

Ученые из Орегонского университета науки и здоровья назвали его KBU2046, говорится в журнале Nature Communications.

Лекарство уже опробовали на мышах, у которых было 4 вида рака.

Этот препарат при пероральном введении подавил метастазы и уменьшил разрушение кости. Препарат KBU2046 минимизирует побочные эффекты и токсичность.

Руководитель исследования доктор Раймонд Берган рассказал, что принцип работы препарата заключается в изменении фосфорилирования белка HSP90β. Связываясь с протеином лекарство останавливает движение клеток, при этом нет побочного влияния на белок.
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К слову, ранее ученые рассказали, как алкоголь влияет на развитие рака.

ФОТО: Рixabay

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