Это не сидение! Названы самые опасные места в туалете

Самыми опасными для здоровья человека в общественных туалетах являются предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди. Среди них – кран, мыльница, бумажные полотенца и дверная ручка.

Наибольшую опасность для здоровья человека в общественных туалетах представляют предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди, пишет Conversation.

После того как человек справил нужду, он дотрагивается до крана, мыльницы и бумажных полотенец — именно на этих предметах обычно скапливается наибольшее количество вредных бактерий.

Кроме того, грязными становятся дверные ручки, так как не каждый посетитель туалета моет руки.

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При этом исследователи уверены, что сиденье унитаза не опасно для здоровья, поскольку основной путь попадания микробов в организм человека – через руки в рот.

Чтобы снизить контакт с бактериями, авторы статьи рекомендуют закрывать кран и открывать дверь уборной с помощью салфетки или бумажного полотенца.

Ранее мы писали о том, как правильно мыть руки и зачем вообще это делать.

Фото: Pixabay