Корь в Украине: в Николаевской области умер ребенок

В Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок. Всего с начала года корью заболели более 23 тысячи человек.

В течение 18-24 июня от кори в Украине умер 8-летний ребенок в Николаевской области.

Всего с начала года от осложнений кори умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых, сообщили в Минздраве.

В целом за 25-ю неделю в Украине зафиксировано 1273 новых случая заболевания корью – 487 взрослых и 786 детей. Это на 10% меньше, чем на прошлой неделе.

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С начала 2018 года корью заболел 23131 человек – 9327 взрослых и 13804 ребенка.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (3845 человек), Закарпатской (2712 человека), Ивано-Франковской (2464 человека), Одесской (1932 человека), Киеве (1649 человек) и Черновицкой (1210 человек) областях.

К слову, врачи прогнозируют новую волну кори в Украине ближе к сентябрю, когда дети вернутся в дошкольные и школьные учебные заведения.

Фото: Dreamstime