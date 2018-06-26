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Одесская областная больница закупила лекарства на 40% дешевле чем Министерство здравоохранения

Одесской областной клинической больницы удалось на треть уменьшить стоимость закупки лекарств немецкого производителя препаратов для диализа.

Об этом говорится в расследовании издание Наші гроші со ссылкой на систему Прозорро.

Тендер проводился 6 апреля на 43,03 млн грн.  Участие в аукционе приняли две компании – ООО Диавита ( Baxter, США) и ООО Ренарт ( Fresenius, Германия). В ходе Ренарт снизил цену с 42,96 млн грн до 31,01 млн грн (28%).

Таким образом, по некоторым препаратами, Одесская больница закупила лекарства на 40% дешевле, чем больницы в других областях Украины.

Одесская областная клиническая больница проводила закупку в формате “европейских торгов”, который предусматривает открытие ценовых заявок участников только после прохождения ими этапа преквалификации (проверки всех конкурсных документов, кроме ценового предложения на соответствие требованиям тендерной документации) и аукциона.

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Инициатором внедрения этой системы государственных закупок стала Одесская областная администрация. Как пояснил ее председатель Максим Степанов, процедура европейских торгов позволяет экономить значительные бюджетные средства и признана во всех развитых странах.

Как сообщалось ранее, МЗ заказывает поставки расходных материалов для диализа иногда с переплатой в 22% даже по сравнению с ценами от украинских дистрибьюторов, которые закупают товары через “прокладки”.

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