Пляжи Украины, где нельзя купаться (СПИСОК)

На данный момент вода на 96-ти украинских пляжах опасна для купания.
Об этом предупреждает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
На каких пляжах нельзя купаться:
Винницкая область:
- село Глуховцы, рекреационная зона пруд, Козятиский район,
- Козятин, рекреационная зона пруд №5;
- Козятин, рекреационная зона Водокачка;
- Погребище, рекреационная зона место отдыха, река Рось;
- Винница, пляж Центральный;
- Винница, рекреационная зона Вишенское озеро;
- село Флорино, рекреационная зона Анталька, река Дохно.
Волынская область:
- поселок Локачи, рекреационная зона, пруд;
- Луцк, центральный пляж, река Стырь;
- Луцк, пляж Теремно, река Сапалаевка;
- село Соловичи, озеро Велище;
- Ковель, рекреационная зона, река Турия водохранилище;
- Ковель, городской пляж, река Турия.
Донецкая область:
- Мариуполь, пляж Центральный;
- Мариуполь, городской пляж Левобережный.
- Днепропетровская область:
- город Новомосковск, детский пляж.
Житомирская область:
- поселок Лугыны, рекреационная зона, река Толстая;
- Коростень, рекреационная зона на улице Древлянской;
- Новоград-Волынский, городской пляж на улице Богуна;
- Новоград-Волынский, рекреационная зона Провалка в 3-м переулке Чехова, река Смолка;
- Барановка, рекреационная зона Заречье;
- Чуднов, река Тетерев (перед мостом).
Закарпатье:
- село Ворочево, Перечинского района, место для купания Дычка, река Уж;
- Перечин, место для купания Залив, река Уж;
- Мукачево, улица Окружная, река Латорица;
- Мукачево, улица Валенберга, река Латорица;
- Мукачево, парк Победы, река Латорица;
- Мукачево, район монастыря.
Запорожская область:
- Запорожье, общественный пляж Центральный;
- Энергодар, городской пляж Солнечный.
Киевская область:
- Тетиев, место массового отдыха, река Роська;
- поселок Иванков, рекреационная зона, река Тетерев;
- Вышгород, улица Набережная, озеро;
- Вышгород, озеро Бегемотик-2;
- село Вита Почтовая, зона отдыха Крючок, каскад озер реки Северка;
- Васильков, рекреационная зона, река Стугна;
- Фастов, рекреационная зона, река Унава;
- поселок Гребенки, рекреационная зона, река Протока;
- Белая Церковь, пляж микрорайона Вокзальная, река Рось;
- поселок Рокитное, рекреационная зона, река Рось;
- Мироновка, улица Захарченко, рекреационная зона, река Росава;
- Богуслав, рекреационная зона, улица Мисайливская;
- село Цибли, Переяслав-Хмельницкий район, пляж на Каневском водохранилище ДОЗ Источник Надежды;
- Переяслав-Хмельницкий, Лесное озеро;
- Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж);
- село Кийлов, Бориспольский район, Каневское водохранилище;
- село Кийлов, Бориспольский район, река Павловка;
- поселок Долина, озеро Рецево;
- поселок Барышевка, озеро Земснаряд;
- поселок Барышевка, зоны рекреации река Старая Красиловка;
- Борисполь, озеро Княжицкое;
- Борисполь, озеро микрорайона Нестеровка;
- Борисполь, озеро УМБ-17;
- Борисполь, озеро Олесницкого.
Кировоградская область:
- Кропивницкий, Ковалевский пляж, река Ингул;
- село Петрово, Знаменский район, Петровский пруд №1.
Луганская область:
- Кременная, зона рекреации, река Красная;
- поселок Беловодск, Беловодский район, зона рекреации, река Деркул;
- Северодонецк, городской пляж, озеро Чистое;
- Северодонецк, поселок сироты, пляж базы отдыха Клешня, озеро Клешня;
- Лисичанск, пляж ставка в районе ПАО Лисичанский стеклозавод Пролетарий, улица Героев Сталинграда;
- Лисичанск, зона рекреации, район лодочной станции, река Северский Донец;
- поселок Сиротино, Луганская область, озеро Кривенькое, пляж базы отдыха У озера Кривенькое.
Львовская область:
- Золочев, озеро Молодежное, парк Здоровье.
- Николаевская область:
- Первомайск, городской пляж Радуга;
- Николаев, пляж Стрелка, река Ингул.
Полтавская область:
- Полтава, пляж Киевского района, река Ворскла;
- Полтава, пляж Шевченковского района, река Ворскла;
- Кобеляки, центральный пляж;
- Кременчуг, пляж в парке Воинов-интернационалистов;
- Кременчуг, центральный городской пляж.
Ровенская область:
- Радивилов, пляж, искусственный пруд, река Слоновка;
- Дубно, место массового отдыха, река Иква;
- село Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует);
- Сарны, городской пляж, река Случь;
- село Жобрин, Ровенский район, пляж ОП санатория Красная калина, река Путиловка;
- Обаров, пляж ООО Обароивинвест, пруд;
- село Кустин, Ровенский район, пляж КЗ ДСОК Электроник-Ровно, река Горынь;
- Ровно, озеро Басов Угол, городской пляж;
- село Гориньгрод, река Горынь (вход в район).
Тернопольская область:
- Тернополь, городской пляж, река Серет;
- Тернопольский пруд северо-западный берег.
Черновицкая область:
Черновцы, городской пляж, река Прут.
Читайте: Пляжный сезон сорван. Где на Азове закрыт доступ к пляжам
Ранее Факты ICTV публиковали интерактивную карту, на которой обозначены пляжи Украины и Киева, на которых не рекомендуется купаться.
Cколько стоит собраться в отпуск – в спецпроекте Фактов ICTV.
Фото: pleso.org