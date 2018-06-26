Пляжи Украины, где нельзя купаться (СПИСОК)

На данный момент вода на 96-ти украинских пляжах опасна для купания.

Об этом предупреждает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

На каких пляжах нельзя купаться:

Винницкая область:

село Глуховцы, рекреационная зона пруд, Козятиский район,

Козятин, рекреационная зона пруд №5;

Козятин, рекреационная зона Водокачка;

Погребище, рекреационная зона место отдыха, река Рось;

Винница, пляж Центральный;

Винница, рекреационная зона Вишенское озеро;

село Флорино, рекреационная зона Анталька, река Дохно.

Волынская область:

поселок Локачи, рекреационная зона, пруд;

Луцк, центральный пляж, река Стырь;

Луцк, пляж Теремно, река Сапалаевка;

село Соловичи, озеро Велище;

Ковель, рекреационная зона, река Турия водохранилище;

Ковель, городской пляж, река Турия.

Донецкая область:

Мариуполь, пляж Центральный;

Мариуполь, городской пляж Левобережный.

Днепропетровская область:

город Новомосковск, детский пляж.

Житомирская область:

поселок Лугыны, рекреационная зона, река Толстая;

Коростень, рекреационная зона на улице Древлянской;

Новоград-Волынский, городской пляж на улице Богуна;

Новоград-Волынский, рекреационная зона Провалка в 3-м переулке Чехова, река Смолка;

Барановка, рекреационная зона Заречье;

Чуднов, река Тетерев (перед мостом).

Закарпатье:

село Ворочево, Перечинского района, место для купания Дычка, река Уж;

Перечин, место для купания Залив, река Уж;

Мукачево, улица Окружная, река Латорица;

Мукачево, улица Валенберга, река Латорица;

Мукачево, парк Победы, река Латорица;

Мукачево, район монастыря.

Запорожская область:

Запорожье, общественный пляж Центральный;

Энергодар, городской пляж Солнечный.

Киевская область:

Тетиев, место массового отдыха, река Роська;

поселок Иванков, рекреационная зона, река Тетерев;

Вышгород, улица Набережная, озеро;

Вышгород, озеро Бегемотик-2;

село Вита Почтовая, зона отдыха Крючок, каскад озер реки Северка;

Васильков, рекреационная зона, река Стугна;

Фастов, рекреационная зона, река Унава;

поселок Гребенки, рекреационная зона, река Протока;

Белая Церковь, пляж микрорайона Вокзальная, река Рось;

поселок Рокитное, рекреационная зона, река Рось;

Мироновка, улица Захарченко, рекреационная зона, река Росава;

Богуслав, рекреационная зона, улица Мисайливская;

село Цибли, Переяслав-Хмельницкий район, пляж на Каневском водохранилище ДОЗ Источник Надежды;

Переяслав-Хмельницкий, Лесное озеро;

Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж);

село Кийлов, Бориспольский район, Каневское водохранилище;

село Кийлов, Бориспольский район, река Павловка;

поселок Долина, озеро Рецево;

поселок Барышевка, озеро Земснаряд;

поселок Барышевка, зоны рекреации река Старая Красиловка;

Борисполь, озеро Княжицкое;

Борисполь, озеро микрорайона Нестеровка;

Борисполь, озеро УМБ-17;

Борисполь, озеро Олесницкого.

Кировоградская область:

Кропивницкий, Ковалевский пляж, река Ингул;

село Петрово, Знаменский район, Петровский пруд №1.

Луганская область:

Кременная, зона рекреации, река Красная;

поселок Беловодск, Беловодский район, зона рекреации, река Деркул;

Северодонецк, городской пляж, озеро Чистое;

Северодонецк, поселок сироты, пляж базы отдыха Клешня, озеро Клешня;

Лисичанск, пляж ставка в районе ПАО Лисичанский стеклозавод Пролетарий, улица Героев Сталинграда;

Лисичанск, зона рекреации, район лодочной станции, река Северский Донец;

поселок Сиротино, Луганская область, озеро Кривенькое, пляж базы отдыха У озера Кривенькое.

Львовская область:

Золочев, озеро Молодежное, парк Здоровье.

Николаевская область:

Первомайск, городской пляж Радуга;

Николаев, пляж Стрелка, река Ингул.

Полтавская область:

Полтава, пляж Киевского района, река Ворскла;

Полтава, пляж Шевченковского района, река Ворскла;

Кобеляки, центральный пляж;

Кременчуг, пляж в парке Воинов-интернационалистов;

Кременчуг, центральный городской пляж.

Ровенская область:

Радивилов, пляж, искусственный пруд, река Слоновка;

Дубно, место массового отдыха, река Иква;

село Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует);

Сарны, городской пляж, река Случь;

село Жобрин, Ровенский район, пляж ОП санатория Красная калина, река Путиловка;

Обаров, пляж ООО Обароивинвест, пруд;

село Кустин, Ровенский район, пляж КЗ ДСОК Электроник-Ровно, река Горынь;

Ровно, озеро Басов Угол, городской пляж;

село Гориньгрод, река Горынь (вход в район).

Тернопольская область:

Тернополь, городской пляж, река Серет;

Тернопольский пруд северо-западный берег.

Черновицкая область:

Черновцы, городской пляж, река Прут.

Читайте: Пляжный сезон сорван. Где на Азове закрыт доступ к пляжам

Ранее Факты ICTV публиковали интерактивную карту, на которой обозначены пляжи Украины и Киева, на которых не рекомендуется купаться.

Cколько стоит собраться в отпуск – в спецпроекте Фактов ICTV.

Фото: pleso.org