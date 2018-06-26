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Пляжи Украины, где нельзя купаться (СПИСОК)

На данный момент вода на 96-ти украинских пляжах опасна для купания.

Пляжі Києва

Об этом предупреждает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

На каких пляжах нельзя купаться:

Винницкая область:

  • село Глуховцы, рекреационная зона пруд, Козятиский район,
  • Козятин, рекреационная зона пруд №5;
  • Козятин, рекреационная зона Водокачка;
  • Погребище, рекреационная зона место отдыха, река Рось;
  • Винница, пляж Центральный;
  • Винница, рекреационная зона Вишенское озеро;
  • село Флорино, рекреационная зона Анталька, река Дохно.

Волынская область:

  • поселок Локачи, рекреационная зона, пруд;
  • Луцк, центральный пляж, река Стырь;
  • Луцк, пляж Теремно, река Сапалаевка;
  • село Соловичи, озеро Велище;
  • Ковель, рекреационная зона, река Турия водохранилище;
  • Ковель, городской пляж, река Турия.

Донецкая область:

  • Мариуполь, пляж Центральный;
  • Мариуполь, городской пляж Левобережный.
  • Днепропетровская область:
  • город Новомосковск, детский пляж.

Житомирская область:

  • поселок Лугыны, рекреационная зона, река Толстая;
  • Коростень, рекреационная зона на улице Древлянской;
  • Новоград-Волынский, городской пляж на улице Богуна;
  • Новоград-Волынский, рекреационная зона Провалка в 3-м переулке Чехова, река Смолка;
  • Барановка, рекреационная зона Заречье;
  • Чуднов, река Тетерев (перед мостом).

Закарпатье:

  • село Ворочево, Перечинского района, место для купания Дычка, река Уж;
  • Перечин, место для купания Залив, река Уж;
  • Мукачево, улица Окружная, река Латорица;
  • Мукачево, улица Валенберга, река Латорица;
  • Мукачево, парк Победы, река Латорица;
  • Мукачево, район монастыря.

Запорожская область:

  • Запорожье, общественный пляж Центральный;
  • Энергодар, городской пляж Солнечный.

Киевская область:

  • Тетиев, место массового отдыха, река Роська;
  • поселок Иванков, рекреационная зона, река Тетерев;
  • Вышгород, улица Набережная, озеро;
  • Вышгород, озеро Бегемотик-2;
  • село Вита Почтовая, зона отдыха Крючок, каскад озер реки Северка;
  • Васильков, рекреационная зона, река Стугна;
  • Фастов, рекреационная зона, река Унава;
  • поселок Гребенки, рекреационная зона, река Протока;
  • Белая Церковь, пляж микрорайона Вокзальная, река Рось;
  • поселок Рокитное, рекреационная зона, река Рось;
  • Мироновка, улица Захарченко, рекреационная зона, река Росава;
  • Богуслав, рекреационная зона, улица Мисайливская;
  • село Цибли, Переяслав-Хмельницкий район, пляж на Каневском водохранилище ДОЗ Источник Надежды;
  • Переяслав-Хмельницкий, Лесное озеро;
  • Переяслав-Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж);
  • село Кийлов, Бориспольский район, Каневское водохранилище;
  • село Кийлов, Бориспольский район, река Павловка;
  • поселок Долина, озеро Рецево;
  • поселок Барышевка, озеро Земснаряд;
  • поселок Барышевка, зоны рекреации река Старая Красиловка;
  • Борисполь, озеро Княжицкое;
  • Борисполь, озеро микрорайона Нестеровка;
  • Борисполь, озеро УМБ-17;
  • Борисполь, озеро Олесницкого.

Кировоградская область:

  • Кропивницкий, Ковалевский пляж, река Ингул;
  • село Петрово, Знаменский район, Петровский пруд №1.

Луганская область:

  • Кременная, зона рекреации, река Красная;
  • поселок Беловодск, Беловодский район, зона рекреации, река Деркул;
  • Северодонецк, городской пляж, озеро Чистое;
  • Северодонецк, поселок сироты, пляж базы отдыха Клешня, озеро Клешня;
  • Лисичанск, пляж ставка в районе ПАО Лисичанский стеклозавод Пролетарий, улица Героев Сталинграда;
  • Лисичанск, зона рекреации, район лодочной станции, река Северский Донец;
  • поселок Сиротино, Луганская область, озеро Кривенькое, пляж базы отдыха У озера Кривенькое.

Львовская область:

  • Золочев, озеро Молодежное, парк Здоровье.
  • Николаевская область:
  • Первомайск, городской пляж Радуга;
  • Николаев, пляж Стрелка, река Ингул.

Полтавская область:

  • Полтава, пляж Киевского района, река Ворскла;
  • Полтава, пляж Шевченковского района, река Ворскла;
  • Кобеляки, центральный пляж;
  • Кременчуг, пляж в парке Воинов-интернационалистов;
  • Кременчуг, центральный городской пляж.

Ровенская область:

  • Радивилов, пляж, искусственный пруд, река Слоновка;
  • Дубно, место массового отдыха, река Иква;
  • село Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует);
  • Сарны, городской пляж, река Случь;
  • село Жобрин, Ровенский район, пляж ОП санатория Красная калина, река Путиловка;
  • Обаров, пляж ООО Обароивинвест, пруд;
  • село Кустин, Ровенский район, пляж КЗ ДСОК Электроник-Ровно, река Горынь;
  • Ровно, озеро Басов Угол, городской пляж;
  • село Гориньгрод, река Горынь (вход в район).

Тернопольская область:

  • Тернополь, городской пляж, река Серет;
  • Тернопольский пруд северо-западный берег.

Черновицкая область:

Черновцы, городской пляж, река Прут.

Читайте: Пляжный сезон сорван. Где на Азове закрыт доступ к пляжам

Ранее Факты ICTV публиковали интерактивную карту, на которой обозначены пляжи Украины и Киева, на которых не рекомендуется купаться.

Cколько стоит собраться в отпуск – в спецпроекте Фактов ICTV.

Фотоpleso.org

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