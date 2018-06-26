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Они вызывают рак! Названы самые опасные предметы в доме

Микроскопические частицы в антипригарной посуде, водостойкой одежде и пятностойких коврах могут попасть в человеческий организм и вызвать рак.

К такому выводу пришло Агентство по охране окружающей среды в Вашингтоне, передает Lenta.ru.

Перфтороктановая кислота (PFOA) используется для производства изделий из тефлона, а также огнеупорных, влагоустойчивых и грязеотталкивающих материалов. Однако это вещество обладает токсичными и канцерогенными свойствами. Показано, что у лабораторных животных оно увеличивает риск развития опухолей печени, поджелудочной железы и половых органов, а также способствует бесплодию. Кроме того, PFOA вызывает гормональные изменения, нарушения в работе щитовидной железы и воспаление кишечника.

Человек может подвергаться действию перфтороктановой кислоты при перегревании или повреждении сковород или кастрюль с антипригарным покрытием. Выброшенная на помойку посуда с тефлоном также представляет опасность для окружающей среды, поскольку PFOA может выщелачиваться в почву и проникать в пресные водоемы.
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К слову, ранее ученые создали уникальный препарат, способный вылечить 4 вида рака.

ФОТО: Dreamstime

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