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Землю накроет длительная магнитная буря – что делать

В ближайшее время солнечная активность сильно возрастет и начнутся магнитные бури.

Магнітні бурі

До 15 часов 26 июня мощность магнитных бурь составит всего 1 балл, сообщает Экспресс-онлайн.

Однако примерно с 15 до 18 часов мощность возрастет до 2 баллов, а к концу дня поднимется до 4 баллов.

По словам метеорологов, такая буря будет умеренной, однако ее влияние на людей будет очень ощутимым.

Обычно у метеозависимых людей в эти дни усиливаются головные боли, проблемы с давлением, сердцем и сном. Также возможны головокружение, слабость, перепады настроения.

Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.

Читайте: Магнитные бури в июне – опасные дни

По словам ученых, магнитная буря продлится до 28 июня включительно.

К слову, Факты ICTV публиковали график магнитных бурь и объяснили, почему они опасны для здоровья.

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