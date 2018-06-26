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Жар, паралич и смерть. Топ-5 летних болезней: симптомы и лечение (ИНФОГРАФИКА)

Воспаление легких, лептоспироз, ботулизм, отравление и гепатит – самые распространенные летние болезни. Как распознать симптомы и как лечить недомогание, расскажут Факты ICTV.

Топ-5 літніх хвороб

Включенный кондиционер, купание в водоемах и легкие пивные пикники. Оказывается, обычные летние развлечения могут обернуться больничной койкой.

Какие симптомы у самых распространенных летних болезней? Как их распознать и самое главное – как лечить?

Воспаление легких (пневмония)

Переохлаждение, физическое утомление и эмоциональное перенапряжение, длительное нахождение под работающим кондиционером – все эти факторы являются предрасполагающими для пневмонии.

Заболевание начинается как обычная вирусная инфекция – с признаков интоксикации. Человек ощущает общую слабость, недомогание и головную боль, появляются насморк и слезотечение.

Симптомы. Резкое повышение температуры до 40°С, сильный кашель с отделением мокроты, боли за грудиной при кашле, свистящее дыхание, одышка, посинение губ и ногтей на пальцах рук, повышенное потоотделение, тахикардия.

Как лечить. Заболевание длится 3-4 недели. Лечение в домашних условиях возможно при легкой форме пневмонии, при средней и тяжелой – только стационар.

Основной препарат для лечения – определенный антибиотик, который назначает врач индивидуально.

Обильное питье, постельный режим, щадящая диета, частые проветривания помещения способствуют скорейшему выздоровлению.

Лептоспироз

Лептоспироз – это острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира (Leptospira).

Источники и переносчики инфекции – крысы, мыши, сурки, крупный рогатый скот, собаки, свиньи, лошади.

Лептоспироз передается путем заражения через поврежденные слизистые и кожу, при купании в водоемах со стоячей водой, употреблении сырой воды из природных источников, молока, мяса, при контакте с влажной почвой, а также при убое зараженных животных, разделке мяса.

Для заболевания характерна выраженная сезонность с пиком заболеваемости в августе.

Симптомы: 

  • Инкубационный период. Длится от одной до двух недель после первичного контакта с возбудителем. В это время выраженных симптомов не отмечается;
  • Лихорадка. Возникает с первым выбросом молодых лептоспир из пораженных органов. Каждый последующий цикл размножения сопровождается повышением температуры до 39- 40°С;
  • Мышечные боли. Интенсивные, в большей степени выражены в тех группах мышц, которые подвержены высоким нагрузкам (икры, бедра);
  • Желтушность кожи и склер. Появляется в ранние сроки заболевания, из-за чего лептоспироз часто путают с гепатитом. Не стоит забывать и о существовании безжелтушных форм болезни;
  • Выраженные интоксикационные проявления – общая слабость, усталость, вялость, головные боли, тахикардия, частое дыхание;
  • Кожные высыпания. Представлены геморрагическими элементами и кровоизлияниями по всей поверхности кожи, склерах и конъюнктивах, слизистой ротоглотки;
  • Поражение почек. Проявляется в виде олиго-анурии (снижение количества суточной мочи в условиях достаточного потребления воды).

Как лечить. В случае подозрения, что вы заболели лептоспирозом, следует немедленно обратиться к врачу.

Основные методы терапии – антибиотики и введение специфического иммуноглобулина. Иногда антибиотики комбинируют с кортикостероидными препаратами.

Наиболее эффективно лечение на начальном этапе болезни (до 4 дня).

Кроме того, назначают комплекс витаминов и симптоматическое лечение.

Ботулизм

Инфекционно-токсическое заболевание, которое чаще всего появляется при употреблении еды, содержащей бактерию clostridium botulinum. Ботулизм приводит к параличу и смерти, независимо от метода инфицирования.

В большинстве случаев причиной ботулизма являются консервированные грибы домашнего приготовления, а также консервы – мясная тушенка, овощи, рыба.

Также заразиться ботулизмом можно от консервированных приправ и даже тушеного в фольге картофеля.

Кроме того, палочка ботулизма может попасть в организм человека через рану. А новорожденные могут заразиться через молоко матери, если она употребляла опасный продукт.

Симптомы. Понос, рвота, незначительное повышение температуры, боль в животе, двоение в глазах, помутнение и опущение век, невнятность речи, затруднение глотания или сухость во рту, а также мышечная слабость.

Симптомы ботулизма у детей – апатия, отказ от еды, длительный плач, а также мышечная слабость.

Как лечить. Если вы обнаружили симптомы ботулизма, не пытайтесь заниматься самолечением. Болезнь очень опасна, поэтому лучше сразу обратиться к врачу.

Интенсивное лечение ботулизма включает промывание желудка для удаления остатков токсина, кишечный диализ, введение антитоксической сыворотки, введение инфузионных сред для дезинтоксикации и коррекции водно-электролитных и белковых нарушений, антибактериальную терапию, гипербарическую оксигенацию, лечение осложнений.

Пищевое отравление

К пищевому отравлению может привести употребление некачественных продуктов с истекшим сроком годности или тех, которые хранились в неправильных условиях или готовились с нарушением санитарных норм.

Чаще всего отравления вызывают молочные и кисломолочные продукты, торты и пирожные с кремом, глазированные сырки, мягкий сыр, вареная колбаса, паштеты, яйца, домашний майонез, салаты с майонезом или сметаной, помидоры и томатный сок, проростки сои.

Кроме того, отравиться можно ядовитыми грибами и растениями, собранными и употребленными в пищу по незнанию или неосторожности.

Симптомы. Понос, сильная тошнота, многократная рвота, слабость, головокружение, повышение температуры, озноб, тяжесть или болезненные спазмы в области желудка, метеоризм, обильное слюноотделение.

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Как лечить:

  • Очищение желудка. Через приступы рвоты организм старается самостоятельно очиститься от токсинов. Человеку нужно обильное питье. Пить нужно до полного прекращения рвоты.
    Если рвота не наступает самопроизвольно, ее нужно вызвать. Для этого используют водный раствор соли, пищевой соды или слабый раствор марганцовки.
  • Прием лекарств. При пищевом отравлении к препаратам доврачебной помощи относятся абсорбенты (например, активированный уголь) и обволакивающие средства.
  • Обильное питье. Жидкость помогает ускорить выведение токсинов из организма. Также питье необходимо для восполнения потери жидкости, которая произошла во время рвоты и диареи.
    После отравления едой рекомендуется пить обычную кипяченую воду с лимоном, морсы, щелочную минеральную воду без газа, черный чай, отвар ромашки.

Лечение тяжелых пищевых отравлений проводится только под наблюдением врача.

Не забывайте о том, что при лечении пищевого отравления важна диета. В первые сутки исчезновения симптомов следует соблюдать питьевой режим. При появлении чувства голода можно есть небольшое количество домашних сухариков из белого хлеба.

Далее пища должна быть легкой, отварной, измельченной. В течении нескольких дней можно постепенно возвращаться к привычному меню.

Гепатит

Общее название острых и хронических инфекционных воспалительных заболеваний печени. Существует несколько разновидностей заболевания.

Гепатит А (“болезнь Боткина” или желтуха) – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями.

Подцепить гепатит А можно через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и прочее.

Симптомы. Горячка, слабость, снижение аппетита, желтуха, рвота, боль в животе, острая печеночная недостаточность.

Как лечить. Особого лечения не существует, рекомендуется режим покоя и употребление лекарств от тошноты или диареи, если есть такая потребность.

Кстати, переболев один раз гепатитом А, человек приобретает иммунитет против инфекции на всю жизнь.

Гепатит B – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита B, приводящий к воспалению печени.

Заразиться заболеванием можно через ранения, укусы насекомых и животных, слюну или мочу инфицированного человека, контакт с зараженной кровью или поврежденной кожей и слизистыми оболочками, незащищенный половой контакт или уколы.

Симптомы. Головная боль, нарушение сна, запоры, тошнота и рвота, общая слабость, зуд и пигментация кожи (редко), желтуха, боли в суставах, тупая боль в районе печени, снижение аппетита, отвращение к пище, повышение температуры тела (при тяжелом течении болезни).

Как лечить. Обычно гепатит B не требует лечения, потому что большинство взрослых могут избавиться от инфекции спонтанно.

Раннее антивирусное лечение может потребоваться у менее чем 1% пациентов, которые имеют иммунную недостаточность.

Лечение хронической инфекции может быть необходимым, чтобы уменьшить риск цирроза и рака печени. Такое лечение длится от 6 месяцев до года.

Гепатит C – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита C и поражает как печень, так и другие внутренние органы и ткани (в частности, костный мозг, щитовидную железу и др).

Инфекционный гепатит можно подцепить через орально-фекальный путь или парентерально, или же получить вирус как осложнение инфекционного либо бактериального заболевания.

Токсический гепатит возникает как осложнение при отравлениях химическими веществами, лекарственными препаратами и алкоголем.

Симптомы. Боли в суставах, желтуха, боль в правом подреберье, резкое похудение, отсутствие аппетита, тошнота, запоры или поносы, общая слабость и сильная утомляемость, асцит (увеличение в объеме живота), зуд и появление на коже сосудистых звездочек.

Острая форма гепатита С часто на первых стадиях своего развития проявляется всеми признаками гриппа или другой респираторной инфекции.

Как лечить. При лечении гепатита С обязательным условием является изменение образа жизни и режима питания. В частности, следует отказаться от вредных привычек – курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Принцип диеты заключается в нормализация функций печени, улучшении желчеотделения и обеспечении защиты желудка и кишечника от любых повреждений.

Лечение гепатита С стоит начать с обращения к врачу и обследования. Оценка состояния печени поможет установить тип и фазу течения инфекции.
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Кстати, Факты ICTV подготовили спецпроект о летнем отдыхе. Узнайте, сколько стоит собраться в отпуск и что понадобится в дороге.

Фото: Dreamstime

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