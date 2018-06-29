Алкоголь в жару – Супрун развеяла еще один миф

Алкоголь не стоит пить в жару, так как он приводит к обезвоживанию.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook, что жара и алкоголь увеличивают вредное воздействие друг друга на тело человека.

– В жару мы теряем воду, а алкоголь это усугубляет. Казалось бы, пиво – это почти 95% воды. В чем проблема? Алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Поэтому даже из-за пива или сидра организм теряет больше воды, чем мы потребили. Обезвоживание никуда не девается, однако интоксикация алкоголем усиливается, – пишет Супрун.

Также из-за алкоголя мозг начинает хуже оценивать внутреннюю температуру тела и становится только жарче.

– Алкоголь и активный отдых несовместимы. Да, вам может быть весело некоторое время. Но, во-первых, это будет дополнительной нагрузкой на сердце. Во-вторых, увеличит риск несчастных случаев, – добавила исполняющий обязанности министра здравоохранения.

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Супрун советует пить в жаркую погоду напитки, в которых есть электролиты. Например, компот, морс, лимонад и теплый чай.

К слову, Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на некоторые алкогольные напитки.