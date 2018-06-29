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Ученые рассказали, как контролировать стресс

Хотя неконтролируемый стресс делает человека быстрее и сильнее, он лишает способности нормально мыслить.

Стрес

Ученые считают, что для того, чтобы контролировать стресс, нужно правильно дышать, сообщает The Conversation.

После таких действий в организме уменьшается уровень гормонов стресса – норадреналина и кортизола.

По словам исследователей, современные техники медитации помогают уменьшить уровень тревоги, из-за чего снизится и уровень гормонов стресса.

С помощью дыхательных практик и регулярного отдыха человек может удерживать стресс на контролируемом уровне.

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К слову, опыты на грызунах показали, что повышенный уровень гормона стресса у одной особи неизбежно вызывает изменение активности мозга у других.

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