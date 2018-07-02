Богомолец: Восстановления человеческого потенциала не входит в приоритеты власти

Ольга Богомолец требует вынести на рассмотрение парламента законопроект №8464 о санитарно-эпидемиологическом благополучии и законопроект №2820 о защите детей и подростков от курения.

Об этом она заявила на согласительном совете парламента и написала на своей странице в Facebook.

По словам парламентария, законопроект №8464 призван защитить украинцев от некачественных пищевых продуктов.

– Из-за непродуманной политики правительства контроль над качеством продуктов со стороны государства потерян, впервые за годы независимости в Украине люди умирают от промышленного ботулизма – зараженных продуктов, купленных в супермаркетах. Смертность от ботулизма за последние годы в нашей стране выросла втрое. При этом смерти от отравлений в большинстве случаев можно и нужно было предотвратить, – написала политик.

Второй законопроект (№2820) ставит цель защитить детей и подростков от курения.

– Он запрещает продажу сигарет с ароматизаторами, предусматривает увеличение размера предупреждений о вреде курения на пачках и их печать с обеих сторон пачки в верхней части, обязывает производителей отчитываться о составе продукции и ее влиянии на здоровье человека, запрещает продавать электронные сигареты несовершеннолетним и устанавливает четкие требования к содержанию и маркировки этих устройств, а еще – запрещает рекламу табака в интернете. К сожалению, этот законопроект сегодня блокируется в парламенте лоббистами табачных корпораций, – подчеркнула парламентарий.

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Она отметила, что политика действующей власти приводит к тому, что Украина вымирает.

– Я не устану повторять: сегодня здравоохранение в Украине и восстановления человеческого потенциала не входит в число приоритетов власти. Из-за такой ​​политики сокращения населения ускорился до 200000 в год. Украина вымирает, ослабевает и становится неконкурентоспособной, – констатировала председатель профильного комитета ВР.

По ее словам, лично она имеет кардинально разные цели с действующей властью по вопросу построения сильного государства.

– Моя же цель – построение сильного ответственного государства, которое заботится о жизни, здоровье и благополучие своих граждан. И поэтому наши пути с этой властью сегодня принципиально расходятся, – подытожила Ольга Богомолец.

Недавно народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец написала, что новый экономический курс превратит Украину в сильное государство.